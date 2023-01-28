Последний звонок перед смертью Сергей Супонев сделал возлюбленной модели Юлии Кузьминой

В декабре 2001 года ушел из жизни Сергей Супонев. Ведущий детских программ разбился на снегоходе. Незадолго до смерти телезвезда позвонил женщине, это была не его жена Ольга Мотина.

Как призналась мачеха Супонева Ольга Краевая, всю жизнь Сергей любил лишь одну женщину — Юлию Кузьмину, которая была известна в 90-х годах. Именно о модели ведущий думал перед самой смертью в тот роковой день.

«Сережа по жизни бежал, он смеялся, улыбался, радовался. Его жены по дороге были прихваченными. Так считаю как мачеха. Пускай это будет так. Юлю он любил, но не получилось. Последний звонок был Юле», — призналась Ольга Константиновна.