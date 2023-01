Россиянин Иван Дятлов стал победителем белорусского вокального телепроекта «Фактор.BY»

Суперфинал шоу «Фактор.BY» закончился поздно вечером в пятницу, 27 января. Победил в вокально проекте Иван Дятлов. Соперничали с парнем Владимир Арутюнян, который занял второе место, а также Марго Новик, которой досталось третье место.

Ива приехал участвовать в белорусском телешоу из РФ. В самом начале шоу он говорил, что еще будучи 12-летним подростком ему посчастливилось спеть с самим Иосифом Кобзоном. Эта встреча дл молодого парня стала определяющей в биографии. В финале Дятлов спел «Песню о далекой родине» из «17 мгновений весны», а также исполнил хит Show must go on Меркюри. В качестве приза в белорусском проекте россиянину досталось авто Geely.

После завершения проекта Сергей Соседов сказал, что это последнее участие его в шоу в качестве наставника. Критик отметил, что все слишком для него нервно. У эксперта есть много задумок, на которые не хватает сил.

К слову, за всю историю участия Соседова в проектах в качестве наставника впервые его подопечный победил.