Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип «Гендерная»

После длительного перерыва на музыкальном олимпе Сергей Шнуров и его эксцентричная группа "Ленинград" представили публике новый злободневный видеоклип на композицию "Гендерная". Новый ролик был опубликован на YouTube-канале коллектива.

В композиции Шнуров поднял проблему однополых семей в Российской Федерации. В свойственой ему манере музыкант прокомментировал борьбу с пропагандой нетрадиционных отношений, которую в настоящее время активно ведут в стране. Артист попросил обратить внимание правительство и общество на "однополые семьи", которые живут в России. Имеется ввиду прежде всего ситуации, когда в семье мужчины нет, а ребенка воспитывает бабушка и мать.

"Мама, бабушка, я - однополая семья!", - поет Зоя.

Видеоролик снят в привычной минималистичной манере коллектива. Вокалистка при этом предстала в клипе в образе выпускницы.

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