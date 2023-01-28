Участница шоу «Голос. Дети» из-за решения судьи Басты больше не хочет его никогда видеть

Первый канал» показал очередной выпуск музыкального телешоу «Голос. Дети». На этот раз наставники проекта слушали 15 участников из команды Басты. Певец едва смог принять трудное решение, кому отказать в дальнейшем участии в программе.

Дети выступили в трио. Первыми вышли Мариам Дарсания, Ярослава Балахматова, Мария Тихонова. Участников нарядили в платья, которые были украшены мягкими игрушками. Исполнили девочки песню Фадеева под названием «Сестричка».

Басте нужно было выбрать лишь одну участницу. Артист решил, что это будет Мариам Дарсания, которая пройдет в следующий тур. Поэтому распрощался рэпер с Ярославой и Марией.

Балахматова после слов наставника не смогла сдержать эмоций. Она очень резко отреагировала на то, что ее решили отправить домой.

«Вообще хотелось остаться. Настроение во время песни еще испортилось. Рассержена на Басту. Баста, на тебя рассержена! Не хочу тебя больше видеть», — вскрикнула юная певица.