«В нашем сюжете мы стали чужими»: премьера нового трека певицы Ольги Шультайс

24 января певица и артистка российской и зарубежной эстрады Ольга Шультайс представила публике свою новую лирическую песню под громким названием «Happy End».

Известно, что тема любви занимает важное место в творчестве певицы, а эмоциональная подача ее голоса покоряет сердца слушателей. «Happy End» — композиция о чувствах, не прошедших проверку временем, о любви, которая вместо радости и счастья приносит страдания: люди не могут жить друг без друга, но и вместе быть невыносимо.

Когда отношения — фальшивая игра двух «актёров», лишённая искренности, а холодный и равнодушный взгляд партнёра пронзает насквозь, причиняя боль. Героиня песни понимает, что всё хорошее, что связывало ее с любимым человеком, осталось в прошлом, и они с ним без минут «чужие люди».

Потрясающий вокал, глубокий смысл и ритмичная мелодия — все это Ольга Шультайс вложила в создание этого трека вместе с частичкой своей души. О предстоящем релизе сообщила сама исполнительница в одной из своих соцсетей:

—Совсем скоро появится новый трек. Ждёте? — спросила Ольга у своих подписчиков.

—С нетерпением и интересом, — ответили поклонники.

«Happy End» — песня о финале любовной истории, который, к сожалению, не стал хэппи-эндом… Слушайте на всех онлайн-площадках страны.