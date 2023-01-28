В новом шоу «Конфетка» Ольге Бузовой под музыку помогут найти отца ее будущего ребенка

Новое музыкальное телевизионное шоу «Конфетка», которое выходит на канале ТНТ, стартует уже сегодня в 21.00. По задумке создателей проекта, в нем звезды отечественного шоу-бизнеса постараются превратить странные, малоизвестные композиции в настоящие хиты.

В программе планируется брать треки неизвестных музыкантов и подарить им «новую жизнь». Приглашенные в шоу знаменитые артисты будут подбирать для песен новые аранжировки, интересные эффекты. Члены жюри в свою очередь будут оценивать то, что в итоге получилось.

Как отмечается, в «Конфетке», как в других подобных проектах от канала ТНТ, присутствует юмор. К примеру, в одном из выпусков программы поющая телеведущая Ольга Бузова в шутку себе искала мужчину, который смог бы в будем стать «отцом ее ребенка».