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В новом шоу «Конфетка» Ольге Бузовой под музыку помогут найти отца ее будущего ребенка

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В новом шоу «Конфетка» Ольге Бузовой под музыку помогут найти отца ее будущего ребенка
Знаменитости
Фото из открытых источников

Новое музыкальное телевизионное шоу «Конфетка», которое выходит на канале ТНТ, стартует уже сегодня в 21.00. По задумке создателей проекта, в нем звезды отечественного шоу-бизнеса постараются превратить странные, малоизвестные композиции в настоящие хиты.

В программе планируется брать треки неизвестных музыкантов и подарить им «новую жизнь». Приглашенные в шоу знаменитые артисты будут подбирать для песен новые аранжировки, интересные эффекты. Члены жюри в свою очередь будут оценивать то, что в итоге получилось.

Как отмечается, в «Конфетке», как в других подобных проектах от канала ТНТ, присутствует юмор. К примеру, в одном из выпусков программы поющая телеведущая Ольга Бузова в шутку себе искала мужчину, который смог бы в будем стать «отцом ее ребенка».

 

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