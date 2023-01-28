Wired: названы лучшие места для укрытия от взрывной волны ядерного удара

Эксперты смоделировали ядерный взрыв, просчитав, какие места станут самым лучшим укрытием от поражающей взрывной волны. Новые исследования опубликовало издание Wired.

При ядерном взрыве смерть от взрывной волны ждет всех, кто будет находится до 10 километров от эпицентра взрыва. У остальных людей есть шанс выжить, если примерно за десять секунд добраться до безопасного места. Укрытием станет здание с толстыми и бетонными стенами. В таком помещении следует выбрать замкнутое пространство . Это самый дальний от дверей и окон угол в коридоре, подземное убежище. Главное здесь остаться подольше, ведь могут быть последующие волны, которые исходят от ядерного взрыва.

Специалисты предупреждают, что стоять у окон и дверей нельзя, также нельзя быть на свободном пространстве. Ударная волна разносит все на своем пути, причем не только предметы, но и люей.

Впрочем, если человеку даже удастся выжить после удара, смертельной станет радиация, считают ученые.