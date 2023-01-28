Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко почтила память покойной актрисы Инны Чуриковой

Героиней очередного выпуска популярной передачи «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым стала звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко. Актриса в том числе высказалась о смерти коллеги Инны Чуриковой, которая скончалась на 80-м году жизни. Вместе обе знаменитости прослужили в театре «Ленком». Однако 14 января 2022 года звезда детской сказки «Морозко» скончалась от остановки сердца.

Смерть Чуриковой, по слова самой Кравченко, для нее стала большим потрясением и самой «чудовищной потерей».

"Она могла еще долго играть. По-моему, Юлия Рутберг даже как-то говорила, что собирались даже в феврале вместе репетировать. Это несправедливо," - сказала в беседе артистка.

Свою покойную коллегу Кравченко назвала учителем. Она подчеркнула, что восхищается талантом Чуриковой. Актриса «Сватов» вспомнила, какая гармония была в отношениях Инны и ее супруга Глеба Панфилова.