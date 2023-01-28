Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала об оставшейся в Донецке старшой родной сестре

Звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко родилась в Донецке. На Донбассе в настоящее время находиться старшая родная сестра артистки и родственники. 69-летняя актриса рассказала о том, как сложилась судьба ее родных.

Она появилась в студии программы «Жизнь и судьба» с ведущим Борисом Корчевниковым, которая выходит на канале «Россия 1».

Звонила старшей сестре по отцу, она плакала, недавно центр города разбомбили. Говорит, что тяжело. Я предлагала приехать ко мне, у меня пожить есть где, но она отказалась.

По словам Народной артистки РФ, она связывается часто с родственниками, хотя со слезами признается, что не получает хороших новостей.

Стоит сказать, что Татьяна активно поддерживает власти России. С позицией Кравченко не согласилась ее коллега по сериалу «Сваты» Анна Кошмал, которая осудила проводимую в ее стране спецоперацию.