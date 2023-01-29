45-летняя артистка РФ Ольга Орлова всегда верила, что у нее будет двое детей

Известная телеведущая и певица РФ Ольга Орлова несколько месяцев назад своей многочисленной армии поклонников сообщила о второй долгожданной беременности. Теперь артистка в личном микроблоге в соцсетях рассказывает о своем самочувствии и регулярно делится с подписчиками своими ожиданиями от материнства.

На днях звезда эстрады написала в социальных сетях, что знала, что у нее будет два ребенка.

Всегда верила, что будет двое детей.

Напомним, Орлова постоянно сталкивается с критикой. По заверениям некоторых фанатов, исполнительница носит накладной живот, поскольку воспользовалась услугами суррогатной матери. 45-летня я Ольга всегда опровергает такие заявления и продолжает говорить о подготовке к родам.

У певицы есть 21-летний сын Артем. Наследника экс-солистка «Блестящих» родила от предпринимателя Александра Карманова.