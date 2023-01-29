51-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева на днях сделала новую публикацию в социальных сетях. Новый пост телеведущей некоторые подписчики восприняли как намек на развод с мужем. Фанаты решили поддержать звездную блондинку.

Она опубликовала фотографию из съемочного павильона. На снимке красотка позирует в костюме, усеянном звездами. Стройная, ухоженная, с идеальным макияжем и прической.

Знаменитость написала: «Где нет любви, там ничего нет!

Фанаты Леры заподозрили, что она намекает на развод с хоккеистом Игорем Макаровым, от которого родила дочку Машу. Некоторые из поклонников отметили, что в последнее время Кудрявцева какая-то «грустная».

При этом все интернет-пользователи написали ведущей слова поддержки. Сама Лера не стала отвечать на догадки.