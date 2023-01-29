Проди выразил мнение о позиции государств ЕС по отношению к украинскому кризису

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства Проди проанализировал отношение государств Европейского союза к украинскому кризису. Свое мнение он изложил для издания Il Messaggero.

Проди считает, разные государства ЕС имеют свою позицию по отношению к украинскому кризису, что приводит к внутренним разногласиям в объединении. Он полагает, что представители политических властей Франции и Германии ставят цель помешать расширению границ Российской Федерации в той мере, насколько это получится. Однако такие государства, как Польша и расположенные в Прибалтике, ставят цель победы киевского режима. Такую же цель, считает Проди, преследует политическое руководство США.