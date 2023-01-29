Актер Евгений Миронов проинформировал о сложностях на съемках картины «Сердце пармы»

Евгений Миронов получил приз кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Актер в фильме «Сердце Пармы» сыграл епископа Иона.

Конкурентами киноартиста стали Андрей Мерзликин (картина «Первый оскар»), а также Владимир Вдовиченков (лента «Чемпион мира»).

По словам самого Миронова, он сильно потянул спину, когда снимали одну из самых сложных сцен. Там его герой буквально карабкался на храм. Ничего не смогло снять боль, и Евгений понял, что это является «наказанием за наглость, что он играл святого».

Добавим, что в номинации «Лучшая женская роль второго плана» приз получила 25-летняя актриса Дарья Балабанова, дочь кинорежиссёра Алексея Балабанова. Она сыграла роль в проекте Петра Тодоровского под названием «Здоровый человек». Артистка смогла обойти Елену Лапшину (фильм «Огород»), а также Елену Панову (картина «Сердце Пармы»).