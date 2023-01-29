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Анастасия Волочкова вновь пришла на шоу в нетрезвом виде

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Анастасия Волочкова вновь пришла на шоу в нетрезвом виде
Знаменитости
Фото из открытых источников

После выхода очередного выпуска Ютуб-шоу «Алена, блин!», героем которого является Анастасия Волочкова, пользователи соцсетей забили тревогу по поводу появления знаменитой балерины в состоянии алкогольного опьянения.

Многие пользователи, моментально отреагировавшие на появление данного видеоролика, обвинили танцовщицу в безответственности, хотя некоторые пожалели экс-приму Большого театра. Они выразили надежду, что ей удастся побороть вредную привычку. Нашлись те, кто подверг жетской критике не Настю, а ведущую Алену Жигалову. Они считают, что «невменяемого человека показывать не стоит».

Заметим,  что во время интервью Волочкова сыграла в викторину «Поцеловать-жениться-убить». В игре в качестве мужчин выступили Сулейман Керимов, Джим Керри, Николай Басков, причем как призналась балерина, она имела интимные отношения со всеми вышеназванными красавцами.

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