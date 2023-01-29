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Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации

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Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации
Военные новости
Фото из открытых источников

Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК «Вагнер», проинформировала администрация Серовского городского округа.

«Сообщаем с прискорбием о гибели земляка Данила Сальникова в ходе проведения СВО на Украине. Погиб в боях по освобождению Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) в составе „Вагнера“», — говорится на странице мэрии города в социальной сети «ВКонтакте».

Военнослужащему было 36 лет. Мужчина закончил девять классов в школе-интернате №5 Серова, по образованиею был сварщиком. Прощание с Данилом пройдет завтра, 30 января 2023 года, в 12:00 в зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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