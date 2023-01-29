Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х

За актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 кинофильмах. Но и сейчас карьера 76-летнего артиста развивается активно. В 2022 году он попробовал себя в роли супергероя в «Самаритянине». В 2022 ожидается выход «Неудержимых», фильма, снятого по его сценарию.

В 2021 году знаменитый голливудский актер Арнольд Шварцнеггер стал авторов мультфильма «Детский сад супергероев», а в начале нулевых занялся политикой, заняв пост губернатора Калифорнии.

Джеки Чана можно увидеть в сотне фильмов. В последние годы 68-летняя звезда занимается продюсерской и режиссерской деятельностью.

Жан Клод Ван Дамм - сейчас не просто актер, но и специалист по боевым искусствам. В 2021 году вышел комедийный боевик «Последний наемник» с его участием.

Чак Норрис известен по ролям в фильмах 70-х годов. В 90-х стал популярным после выхода телесериала «Крутой Уокер».

В 2012 году он появился в ленте «Неудержимые 2».

Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство, став представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере черед два года.



