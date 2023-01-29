Дина Саева и Анастасия Ивлеева удивили поклонников интимными совместными снимками

На днях популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в социальной сети новые снимки, на которых вместе с Диной Саевой они предстали в обнаженном виде в обнимку.

Пикантных фотографий было несколько, все кадры показались фанатам очень «горячими». На каждой фото известные блогерши расположены рядом, одеты лишь в нижнее белье и красные шапки. Аудитория была удивлена и возмущена подобными кадрами. Во-первых, Анастасию и Дину фанаты никак не ожидали увидеть вместе. А во-вторых, фото многим поклонникам показались слишком интимными.

Примечательно, что комментарии к новой публикации оставили экс-супруг Насти Элджей и его брат. Впрочем, через небольшой промежуток времени Ивлеева почему-то решила удалить откровенные снимки из своей страницы.