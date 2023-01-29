Екатерина Варнава из-за обсуждений пластических операций подвергла критике фанатов

Известная российская артистка театра и кино Екатерина Варнава недавно похвасталась поклонникам кардинальными изменениями во внешности благодаря пластической операции. Однако многие раскритиковали знаменитость за то, что прибегает к подобным услугам.

Поэтому она решила прокомментировать в соцсетях отношение многочисленных поклонников к ее личной жизни.

Дорогие, красивые, идеальные и правильные люди! Главное, чтоб вы нравились сами себе и чтобы в вашей жизни вас все устраивало. Я уж как-нибудь со своим тельцем и желанием быть такой, как хочу быть вчера, сегодня, завтра справлюсь сама.

Дополнительно актриса призналась, что есть огромное количество тем, которые люди могут обсудить. Варнава пожелала, чтобы ее внешность стала самой последней темой, которую пользователи поднимают в социальных сетях.