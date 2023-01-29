Екатерина Варнава из-за обсуждений пластических операций подвергла критике фанатов

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
После начала СВО звезда «Сватов» Анна Кошмал назвала врагами своих российских коллег по съемочной площадке. По этому поводу резко высказалась Татьяна
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Звезда российского шансона Любовь Успенская вместе с 33-летней дочерью в очередной раз вышли в свет. Татьяна Плаксина, которая, похоже, решила пойти
Зачастую люди болеют ОРВИ несколько раз в год. О проблемах, на которые указывают частые простуды, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. По
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК
Как понять, что с печенью есть какие-то проблемы, если она не болит. Врач рассказала о трех главных неочевидных симптомах, которые помогут
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