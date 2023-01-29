Концерты группы ДДТ в России перенесли на неопределенный срок

На официальном сайте российской рок-группы ДДТ появилось новое сообщение. В нем говорилось о переносе нескольких концертов в различных городах РФ.

Как было отмечено в публикации, концерты артистов пока что не состоятся по независящим от музыкантов и организаторов выступлений причинам.

Отметим, что 17 февраля 2023 группа должна была выйти на сцену в Челябинске, а 19 февраля должна была выступить в Магнитогорске, 21 февраля был запланирован концерт в Оренбурге. О новых датах коллектив сообщит поклонников заблаговременно.

Также подчеркивается, что билеты все еще останутся действительными, а все желающие билеты сдать, смогут без проблем это сделать.

В объявлении солисты «ДДТ» поблагодарили фанатов, которые не спешат возвращать билеты.

Коллектив искренне благодарит десятки тысяч поклонников, — говорится в заявлении.