Мария Шукшина о работе с Чуриковой: «Съемочная группа боялась даже к ней подходить»

Мария Шукшина является одной из тех отечественных актрис, кому посчастливилось поработать с покойной легендой театра и кино Инной Чуриковой. Недавно актриса и ведущая поделилась впечатлениями от полученного опыта.

Известно, что обе знаменитости прошлом тепло относились друг к другу. По словам дочери Василия Шукшина, умершая народная артистка РФ была не только большим профессионалом, но и невероятным человеком.

«Снимались вместе с ней в кинофильме "Узкий мост". В картине Инна Михайловна исполнила роль моей свекрови. У ее героини был скверный характер, она была повелительница, отношения у нее ни с кем не складываются. Гримеры занимались ее образом, она была в костюме, а съемочная группа даже боялась к ней подойти. Подпускала к себе лишь меня, я стала своеобразным посредником между Чуриковой и командой. Все, что хотели до нее донести, передавали через меня, они лишний раз не хотели ее беспокоить. Она выходила из образа только после возвращения домой со съемок. Нечто подобное видела только у Крючковой», - вспоминает Шукшина.