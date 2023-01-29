Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком

Назаров недавно попал в скандал, выразив недовольство спецоперацией на территории Украины. Актер представил русофобскую композицию, которую исполнил вместе с супругой. Блогер раскритиковал Дмитрия за его гражданскую позицию, которую тот часто меняет. После критики СВО его и жену уволили из МХТ имени Чехова, в котором знаменитости прослужили более 20 лет.