Рэпера Джигана с женой Оксаной Самойловой подозревают в получении гражданства Израиля

В Телеграм-канале «Антиглянец» появилась информация о том, что знаменитый рэпер Джиган вместе со своей супругой Оксаной Самойловой в настоящее время проводят совместный отдых в Израиле не просто так.

В Сети все чаще появляются слухи о том, что звездное семейство отправилось на Святую землю не лишь для того, чтобы хорошенько отдохнуть, а и для того, чтобы вскоре обзавестись гражданством Израиля.

На канале даже появились новые фотографии, на котором Джигана сняли на камеру во время прихода в здание МВД города Хайфа. Якобы там исполнитель ожидал консульскую проверку для получения израильского гражданства. Сообщается, что рэпера заметили там не одного. Компанию звезде составляла жена.

Пользователи сразу же стали в интернете писать о том, что Джиган с Оксаной Самойловой и детьми вскоре будет проживать за рубежом на постоянной основе.