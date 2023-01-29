Российская певица Валерия рассказала, почему ее дочь Анна Шульгина решила сменить имя

Большими проблемами обернулось для знаменитой российской певицы Валерии взросление ее единственной дочери. Обуздать строптивую девушку знаменитости даже не помогло щедрое вливание денежных средств.

Исполнительница хита «Часики» частенько пропадала в гастрольных турах ради того, чтобы Анне обеспечить достойное образование, не бедную жизнь и собственное жилье.

Однако вместо благодарности 29-летняя наследница артистки выдвинула ультиматум своей звездной матери. Она даже слышать не хочет имя, данное ей при рождении. Девушка постоянно требует себя называть «Шена».

«Говорит мне: "что ж вы так назвали меня. Я не чувствую себя в ладах с этим именем". Она очень импульсивная, очень дерзкая», — призналась певица в эфире телешоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.