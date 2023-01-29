Yandex.RTB

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

Image 16+
«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В субботу, 28 января, состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на заявленные открытость и готовность градоначальника обсудить все актуальные вопросы городской повестки, эфир прошел без интерактива, отмечает «Ротонда».

Единственной темой, обсуждавшейся в ходе трансляции стала уборка уже растаявшего снега. Этой теме Беглов посветил все 45 минут эфира. Петербуржцы в комментариях под постом задавали интересующие их вопросы, как до «прямой линии», так и во время. Однако прямого общения с горожанами губернатор избежал, отмечает «Ротонда».

Последнюю «прямую линию» вел заместитель директора телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук. В СМИ отмечали, что большую часть эфирного времени зрители видели именно его, в то время как градоначальник прятался за камерами. Входящие вопросы модерировала представитель петербургского ЦУР Алина Крендельщикова. Петербуржцы в режиме онлайн спрашивали Беглова о реализации скандального закона о КРТ, остановке расширения зоны платной парковки и очередниках, однако единственным вопросом не в рамках темы о снеге стал вопрос о выплатах семье участника СВО. Остальные темы губернатор не затронул.

Подводя итоги «прямой линии», политологи отмечали, что трансляция указала на необходимость пересмотра механизма диалога Смольного и петербуржцев. По мнению Евгения Пашковского, актуальный формат неэффективен и требует существенной доработки со стороны чиновников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Александр Беглов
Лента
«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

Сегодня, 16:43

От «прямой линии» Беглова конструктива ожидать не приходится – «Невский Дозор»

Вчера, 13:11

Компании Нисанова не удалось запугать активистов исками за «простой» стройки в Песочном

27-01-2023, 12:29

Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга

25-01-2023, 13:50

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

24-01-2023, 11:26

В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам

24-01-2023, 10:18

Обещание Креславского не гарантирует решения проблемы петербургских дольщиков в 2023 году

23-01-2023, 15:49

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

22-01-2023, 18:49

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

21-01-2023, 14:19

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»

20-01-2023, 18:11

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

18-01-2023, 15:48

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

17-01-2023, 11:15

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

16-01-2023, 11:34

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

15-01-2023, 15:54

Страшно скользко: в Петербург пришли оттепель и гололедица в пятницу 13 января

13-01-2023, 11:47

Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

11-01-2023, 15:55

Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы

10-01-2023, 13:49

«Это отмывание»: в Сети раскритиковали проект благоустройства Смольным территории у 2-го Елагина моста 

9-01-2023, 11:59

Устами восьмого ребенка. Пять высказываний Беглова, за которые нам было неловко в 2022 году

8-01-2023, 07:55

Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»

6-01-2023, 20:42

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • Вчера, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена
  • Вчера, 19:13

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России
  • 27-01-2023, 16:16

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.

Актриса Татьяна Кравченко заявила, что не считает Зеленского артистом
  • 27-01-2023, 11:45

Актриса Татьяна Кравченко заявила, что не считает Зеленского артистом

После начала СВО звезда «Сватов» Анна Кошмал назвала врагами своих российских коллег по съемочной площадке. По этому поводу резко высказалась Татьяна

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой
  • 27-01-2023, 11:05

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой

Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С

33-летняя дочь Успенской Плаксина заявила о беременности в 2023 году
  • 27-01-2023, 17:01

33-летняя дочь Успенской Плаксина заявила о беременности в 2023 году

Звезда российского шансона Любовь Успенская вместе с 33-летней дочерью в очередной раз вышли в свет. Татьяна Плаксина, которая, похоже, решила пойти

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач объяснил, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют частые эпизоды ОРВИ
  • 27-01-2023, 12:45

Врач объяснил, о каких проблемах со здоровьем сигнализируют частые эпизоды ОРВИ

Зачастую люди болеют ОРВИ несколько раз в год. О проблемах, на которые указывают частые простуды, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. По

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале
  • 27-01-2023, 12:52

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации
  • Сегодня, 15:20

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб в зоне военной спецоперации

Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК

Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью
  • 27-01-2023, 16:40

Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью

Как понять, что с печенью есть какие-то проблемы, если она не болит. Врач рассказала о трех главных неочевидных симптомах, которые помогут