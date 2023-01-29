«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

В субботу, 28 января, состоялась очередная «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на заявленные открытость и готовность градоначальника обсудить все актуальные вопросы городской повестки, эфир прошел без интерактива, отмечает «Ротонда».

Единственной темой, обсуждавшейся в ходе трансляции стала уборка уже растаявшего снега. Этой теме Беглов посветил все 45 минут эфира. Петербуржцы в комментариях под постом задавали интересующие их вопросы, как до «прямой линии», так и во время. Однако прямого общения с горожанами губернатор избежал, отмечает «Ротонда».

Последнюю «прямую линию» вел заместитель директора телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук. В СМИ отмечали, что большую часть эфирного времени зрители видели именно его, в то время как градоначальник прятался за камерами. Входящие вопросы модерировала представитель петербургского ЦУР Алина Крендельщикова. Петербуржцы в режиме онлайн спрашивали Беглова о реализации скандального закона о КРТ, остановке расширения зоны платной парковки и очередниках, однако единственным вопросом не в рамках темы о снеге стал вопрос о выплатах семье участника СВО. Остальные темы губернатор не затронул.

Подводя итоги «прямой линии», политологи отмечали, что трансляция указала на необходимость пересмотра механизма диалога Смольного и петербуржцев. По мнению Евгения Пашковского, актуальный формат неэффективен и требует существенной доработки со стороны чиновников.