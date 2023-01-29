РВ: В зоне СВО сняли патриотическое видеоклип с участием военнослужащих из Башкирии

В специальной военной операции (СВО) на Украине принимают участие представителей многих народов России. Видеколип с бойцами из Башкирии был обнародовал сегодня в Телеграм-канаел «Операция Z: Военкоры Русской Весны», сообщает издание «Башинформ».

Как отмечается, во время создания этого видеоряда применялись как кадры, которые демонстрируют героизм, отвагу и мужество солдат Башкириии в зоне СВО, так кадры документальной картины о башкирских кавалеристов, принимающих участие в Великой Отечественной войне.

Ролик сопровождается композицией в исполнении Загира Зайнетдинова, исполнителя этно-проекта ZAINETDIN .