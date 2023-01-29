Сериал о культовой хоррор-панк-группе РФ «Король и Шут» из Петербурга выйдет 2 марта

Поклонники популярной российской панк-группы "Король и Шут" увидят оригинальную историю о коллективе и его непростых взаимоотношениях в телесериале. Проект был представлен на московском фестивале Bubble Comics Con 2023 28 января.

По информации экс-участника группы и одного из со-продюсеров Андрея "Князя" Князева, премьера пройдет на "Кинопоиске" 2 марта. Режиссер драмы с элементами фэнтези - Рустам Мосафир, а шоураннер - Дмитрий Нелидов.

Погибшего фронтмена Михаила "Горшка" Горшенёва сыграет Плотников, а роль вокалиста Александра "Ренегата" Леонтьева исполнит Ян Ильвес. Первую супургу Горшенёва сыграет Валери Зоидова, а роль скрипачки досталась Марие Нефёдовой — Вассе Боковой.

Примечательно, что грим Горшка делали минимум несколько часов, а актер читал любимые книги артиста, чтобы как можно лучше погрузиться в эту роль.

Сам Князев сериал назвал "панк-сказкой", отметив, что хиты "Короля и Шута" обретут экранное воплощение, ведь согласно задумке создателей, персонажи из песен станут участниками событий, происходящих в фильме.