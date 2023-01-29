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Тайные связи и дети. Кто из российских звёзд годами ходил в любовницах

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Тайные связи и дети. Кто из российских звёзд годами ходил в любовницах
Знаменитости
Фото из открытых источников

Первым мужем Ольги Красько был Дмитрий Петрунь. Все думали, что дочь Олесю она родила от него. Но девочка появилась на свет от Джаника Файзиева - женатого режиссера. Пара скрывала свой роман и рождение наследницы. Несмотря на то, что Файзиев помогал ребенку и даже купил для него квартиру, со временем тайный роман сошел на нет.

В 2021 году в «Судьбе человека» Марагрита Суханкина призналась, что была любовницей. Имя избранника она не назвала, а лишь сообщила, что он был старше нее и очень состоятельным. Однажды бизнесмен позвал женщину замуж, но разрушать семью она не захотела. Позже семья избранника распалась, о чем Марнарита узнала от знакомых. 

С экс-продюсером Юрием Фалёсой у Ани Лорак были романтические отношения. В контракт певицы он включил пункт о невозможности выходить замуж до 25 лет. Артситка была не против, она бредила сценой, о личной жизни даже не думала. Фалёса стал ее любовником, хотя был в браке.

Но он не единственный несвободный возлюбленный в жизни знаменитости. Был Сергей Ребров. Футболист был женат, но предложил красотке стать его любовницей. Такой статус звезду не устроил и она прервала эти отношения.

 

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