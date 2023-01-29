В Челябинске и Магнитогорске снова отменили концерты «ДДТ»

Выступление российской рок-группы «ДДТ», которое было запланировано на 17 февраля 2023 года в Челябинске, снова перенесли, но на неопределенное время. Информация об отмене выступлений появилась на портале гастрольного тура коллектива. Также сообщается, что отменен концерт в Магнитогорске, который должен был состоятся 19 февраля.