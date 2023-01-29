Земфира выбежала на сцену, чтобы поздравить любимую Ренату Литвинову с премьерой спектакля в Париже

С момента отъезда в столицу Франции артистка трудилась над своей пьесой. 26 января 2023 года в театре «Эберто», который вмещает 630 человек, прошла премьера моноспектакля «Кактус». Главную роль в постановке исполнила Рената.

В перфомансе приняла участие певица Земфира. Исполнительница написала к нему музыку. Лепту внес дизайнер Демна Гвасалия, придумавший интересные костюмы для всех героев. Артистка, к слову сказать, сменила семь нарядов, каждый из них передавал настроение главной героини.

В пьесе рассказывается о переживаниях женщины. Дама ждет своего возлюбленного, но чтобы скоротать время, она беседует с голубем и кактусом. В диалогах героини порой прослеживаются нотки отчаяния и даже безумия.



