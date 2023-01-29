Жительница Екатеринбурга Кабанова сразилась за место в финале кулинарного телешоу «Кондитер»

Ксения Кабанова, которая является екатеринбургским блогером-кондитером и владелицей студии десертов и тортов, приняла участие в новом выпуске кулинарного телешоу «Кондитер», которое выходит на канале «Пятница».

Страсть жительницы Екатеринбурнга к кулинарии является делом всей жизни. В проект женщина попала из-за многочисленных уговоров подписчиков в социальных сетях, которые захотели увидеть любимицу на российском ТВ.

На кастинг кондитер явилась с необычным тортом в виде сундука с сокровищами, попав в суперфинал шоу благодаря своему везению. Основной темой выпуска стала культура Турции. Ксения представила нетипичный десерт в виде шоколадного сундука. По словам Кабановой, эта идея у нее родилась сразу благодаря любви к Турции и турецким сериалам. Главной особенностью торта можно назвать отсутствие брауни, что удивило ведущего Рената Агзамова.