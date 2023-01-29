Звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко заявила о влиянии на Зеленского извне

Татьяна Кравченко, звезда телесериала «Сваты», сыграла роль Валентины Будько, продюсером которого выступил президент Украины Владимир Зеленский. В эфире передачи «Жизнь и судьба», которая выходит на канале «Россия-1», она поделилась впечатлениями о политике, когда тот был еще актером.

Артистка РФ отметила, что не может поверить в то, что человек, с которым всегда общалась, так сильно изменился, причем не в лучшую сторону.

Кравченко при этом особое внимание уделила тому факту, что лидер Киева не выполнил ни единого предвыборного обещания, которое имеет реальное значение. Татьяна пояснила, что такие резкие изменения в поведении Зеленского произошли после того, как он стал главой государства. Связаны они с тем, по мнению звезды, что президент Украины попал под чужое негативное влияние извне.