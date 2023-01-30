33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной весит 90 килограмм

Дочь Марии Шукшиной несколько лет занимается бодибилдингом. Сейчас Анна ежедневно ходит в качалку ради тела своей мечты. Звездная наследница призналась, что в новом теле чувствует себя великолепно, поэтому часто хвастается результатами преображения с фанатами.

Трегубенко заявила, что гордится своими мышцами, но ради этого соблюдает строжайшее питание. Ест все, помимо фруктов, сладкого, алкоголя. Сейчас девушка весит 90 кг. По словам дочери Шукшиной, ее тело начинает приобретать мужские черты после сверхнагрузок, поэтому ей требуется массаж, после которого мышцы не забиваются.

Анна уверяет, что ей нравится то, как она выглядит. Занимается красавица по два часа каждый день. Бодибилдинг, помимо удовольствия, приносит Трегубенко хороший доход. После тренировок красотка тренирует других.

Девушка также добавала, что мужчины сворачивают шеи, глядя вслед. Женщины же с завистью оценивают подтянутую фигуру.