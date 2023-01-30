Руденко прокомментировал вопрос об участии Путина в саммите большой двадцатки

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Руденко в интервью журналисту прокомментировал вопрос об участии президента Путина в работе саммита представителей политических властей государств большой двадцатки. На прошлом мероприятии в Индонезии руководителем делегации, представлявшей Российскую Федерацию, был министр иностранных дел Лавров.

Руденко заявил, что пока еще рано обсуждать вопрос об участии президента Путина в работе следующего саммита. Дипломат также отметил, что в принципе сложно вести разговор на эту тему на фоне насыщенного графика Путина. Он указал, что одним из факторов, влияющих на решение этого вопроса, является рабочий график российского президента.

«Пока сложно об этом говорить. Все зависит от графика президента», – отметил Руденко.