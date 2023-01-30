Читатели Times подвергли сомнению правдивость заявления Джонсона

Читатели издания Times прокомментировали недавнее заявление занимавшего ранее должность руководителя британского правительства Джонсона о его разговоре с российским президентом.

Бывший премьер-министр рассказал, что перед началом проведения российской армией специальной операции у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Джонсон заявил, что в ходе диалога российский президент пригрозил нанести ракетный удар по Великобритании.

Читатели Times подвергли сомнению правдивость этого заявления. Они отметили, что уже раньше Джонсона подлавливали на сообщении недостоверной информации.

«Это уже даже не пародия, а гораздо хуже», – написал один из читателей.

Также британцы отметили, что такое заявление Джонсон мог сделать ради личного пиара.