Алена Яковлева высказалась о сбежавших за границу артистах

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
Звезда российского шансона Любовь Успенская вместе с 33-летней дочерью в очередной раз вышли в свет. Татьяна Плаксина, которая, похоже, решила пойти
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Актриса Чулпан Хаматова, которая покинула РФ еще в начале минувшего года, вскоре появится на российских экранах. 16 февраля 2023 года в российских
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
Уроженец Серова (Свердловская область) Данила Сальников погиб в зоне проведения военной специальной операции на Украине. Боец находился в составе ЧВК
Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.
Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы
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