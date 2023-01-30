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Алена Яковлева высказалась о сбежавших за границу артистах

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Алена Яковлева высказалась о сбежавших за границу артистах
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая российская актриса Алена Яковлева большую часть своей жизни провела вдали от дома. Проживала артистка в Германии, но это не помешало знаменитости вернуться назад в родную Россию и построить здесь хорошую карьеру.

В одном из новых интервью актриса решила высказаться на тему артистов, которые покинули РФ. Как считает Яковлева, многие российские популярные звезды действуют только в рамках своих интересов.

«Их также понять можно, однако лично я не люблю лицемерия. Если ты стоишь на этой стороне, то пожалуйста, на ней тогда стой», — сказала Алена Юрьевна.

Также Народная артистка РФ отметила, что во время молодости она была склонна к критике государства и ее властей, хотя со временем повзрослела, став абсолютным патриотом.

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