Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Раневская сегодня стать звездой

После премьеры телесериала «Раневская» в Театре им. Моссовета Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Георгиевна в наше время стать звездой.

«Такие гении, как Фаина Раневская, не подвластны времени и истории. Их повторить невозможно. Им придумать эпоху тоже невозможно. Такие герои своей неповторимостью и несхожестью ценны. В наше время острота ума Фаины Георгиевны, юмор оценили бы многие. Она приложила многих!

Раневской приписывают яркие фразы, за эти десятилетия они стали настоящими афоризмами. Я часто вспоминаю одну: всё приятное – или вредно, или аморально, или приводит к ожирению», - сказала Дюжев.

Добавим, что главную героиню этого сериала, который выходит в прокат уже в четверг на онлайн-площадке, сыграет Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук.