Yandex.RTB

Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Раневская сегодня стать звездой

Image 16+
Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Раневская сегодня стать звездой
Знаменитости
Фото из открытых источников

После премьеры телесериала «Раневская» в Театре им. Моссовета Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Георгиевна в наше время стать звездой.

«Такие гении, как Фаина Раневская, не подвластны времени и истории. Их повторить невозможно. Им придумать эпоху тоже невозможно. Такие герои своей неповторимостью и несхожестью ценны. В наше время острота ума Фаины Георгиевны, юмор оценили бы многие. Она приложила многих!
Раневской приписывают яркие фразы, за эти десятилетия они стали настоящими афоризмами. Я часто вспоминаю одну: всё приятное – или вредно, или аморально, или приводит к ожирению», - сказала Дюжев.

Добавим, что главную героиню этого сериала, который выходит в прокат уже в четверг на онлайн-площадке, сыграет Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дмитрий Дюжев оценил, смогла бы Фаина Раневская сегодня стать звездой

Вчера, 20:28

НСН: Шахназаров к 100-летию Гайдая назвал 2 лучших фильма советского режиссера

Вчера, 20:26

Леша Свик разводится со своей женой из-за любовницы

Вчера, 19:28

StarHit: Виктория Боня и Наталья Краснова подвергли критике внешность Татьяны Брухуновой

Вчера, 19:15

Певица Ольга Бузова покинула РФ на самолете

Вчера, 18:58

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной весит 90 килограмм

Вчера, 18:30

«Получала копейки и ничего не ела»: как сейчас живет «жрица любви», сыгравшая в «Бриллиантовой руке»

Вчера, 18:19

В Минске задержали участницу телешоу «Голос» Захарик за нарушение общественного порядка

Вчера, 18:08

Юрий Шевчук: Отмены концертов не отменят новые песни ДДТ

Вчера, 18:00

Уехавший из России комик Гарик Мартиросян вернулся в страну и стал ведущим новой программы

Вчера, 16:54

Марина Зудина заявила о непростой ситуации с российским кинематографом из-за изоляции

Вчера, 16:33

Олег Газманов получил 17 млн рублей для создания интернет-базы патриотических песен

Вчера, 15:53

Юрий Батурин подверг критике осудившего СВО ВС РФ актера Евгения Пронина

Вчера, 15:38

27-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова не подтвердила слухи о своей второй беременности

Вчера, 15:27

Садальский подверг критике телеведущего Корчевникова, защищая покойного Вахтанга Кикабидзе

Вчера, 15:24

Названы показанные в комедиях Леонида Гайдая случаи из его жизни

Вчера, 15:07

Сбежавших в Израиль предателей России предложили наказывать по-еврейски

Вчера, 14:12

Ирина Ортман заявила, что экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова поёт «колхозные песни»

Вчера, 14:02

Шансонье Новиков подверг жесткой критике певицу Ларису Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»

Вчера, 09:09

StarHit: Актриса Валерия Ланская призналась, что она больна диабетом первого типа

Вчера, 09:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • 28-01-2023, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
  • 29-01-2023, 17:39

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена
  • 28-01-2023, 19:13

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком
  • 29-01-2023, 14:06

Михаил Шахназаров считает предавшего Россию актера Дмитрия Назарова двуличным человеком

Михаил Шахназаров решил высказать свое мнение об оскандалившимся народном артисте РФ Дмитрии Назарове. Как отметил журналист, актер меняет свою

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • 28-01-2023, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
  • 29-01-2023, 17:39

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни
  • 29-01-2023, 19:44

Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни

Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах
  • Вчера, 14:38

E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО
  • Вчера, 14:30

Мобилизованный разведчик из Свердловской области погиб на передовой в зоне СВО

Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества
  • Вчера, 14:58

Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,