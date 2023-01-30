Ирина Ортман заявила, что экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова поёт «колхозные песни»

Ирина Ортман заявила о том, что бывшая солистка «Тутси» Настя Крайнова поёт «колхозные песни», пригрозив ей судом. Конфликт между певицами начался давно, а сейчас разгорелся с новой силой.

В 2019 году группа возобновила деятельность после своего распада. В состав коллектива вошли Ростова, Мария Вебер, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Наталья Ростова. Крайнова отказалась возвращаться. Настя предпочла начать сольную карьеру. Артистка сказала, что коллеги «варили борщи», а она выступала, а теперь хотят использовать ее для популяризации коллектива. «Тутси» распалась в связи с тем, что участницы вышли замуж и занялись семьей, а не музыкой.

Ортман заявила, что Крайнова хочет спровоцировать очередной конфликт между солистками, добавив, что её коллегу ждут суды.

Дело в том, что Настя гастролирует под брендом «Тутси». Продюсер Виктор Дробыш предупреждал артистку о последствиях таких действий. По мнению Ортман, Крайнова не вернулась в популярную группу, поскольку выбрала деньги, а теперь будет вынуждена отстаивать права в суде.