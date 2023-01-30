Юрий Батурин подверг критике осудившего СВО ВС РФ актера Евгения Пронина

Евгений Пронин относится к артистам, которые встали против СВО ВС РФ. По этому поводу высказался его коллега Юрий Батурин, который занимает сторону России.

На днях Пронин поделился в своей соцсети, что переезжать в другую страну хотя страшно, но посильно и интересно. 42-летний артист считает, что люди везде добрые, а сам мир большой и разнообразный, и всем в нем есть место.

Батурин посмеялся над такими словами Пронина. Он считает его не хорошим человеком.