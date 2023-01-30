Юрий Шевчук: Отмены концертов не отменят новые песни ДДТ

Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что он активно пишет песни, несмотря на отмену концертов в Челябинске, Оренбурге и Магнитогорске, которые были запланированы на 17-21 февраля. По словам артиста, выступления начнутся только после завершения СВО.

«Готовы выступать, если нам разрешат, это от нас не зависит. Готовлю новые песни, услышите, работаем, песни нельзя отменить. Возьмите художника, когда он сидит в своей мастерской и пишет картины, его выставка, это как наш концерт. Если выставок нет, то это плохо, но у Ван Гога их не было практически, а он писал, причем писал гениально... Так же и мы, пишем песни, то же самое», - заявил Шевчук.

Как отметил лидер ДДТ, отмены выступления связаны со спецоперацией и ситуацией в стране, а сроки возвращения артистов на сцену весьма туманны. Также музыкант пожелал всем «добра, мира», признавшись, что он ежедневно молится о наступлении мира.