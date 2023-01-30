Леша Свик разводится со своей женой из-за любовницы

Жена знаменитого рэпера из Екатеринбурга подала на развод. Об этом Ксения Ткачева, супруга Леши Свика, сегодня написала в своих соцсетях.

Напомним, всего полгода назад влюбленные сыграли шикарную свадьбу. Два месяца назад, 1 декабря 2022 года, у пары родился малыш. Ксения призналась, что разрыв произошел из-за измен избранника с некой девушкой, которая тоже живет в Екатеринбурге и которая была у них нас свадьбе.

Поклонники реп-певца предположили, кем может быть разлучница. По их мнению, это местный блогер Марина Филатова, которая явлеятся бывшей женой джаз-исполнителя Саши Моллера. Об отношениях Леши и его бывшей музыканту ничего неизвестно.

Девушка не высказывается по поводу этой ситуации. Она удаляет все комментарии подписчиков, касающиеся ее любовной связи со Свиком.