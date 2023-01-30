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МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)

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МК проинформировал, почему основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин травит Игоря Стрелкова (Гиркина)
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Вокруг экс-министра обороны ДНР разворачиваются нешуточные страсти. Как пишет издание МК, предложение основателя ЧВК «Вагнер» Игорю Стрелкова (Гиркина) занять должность в одном из штурмовых подразделений оказалось подставой в лучших традициях лагерного «наезда», смертельным унижением.

Стрелкову, как известно, никак не удается попасть на линию соприкосновения. Приглашение попасть в частную военную компанию оказалось для него явной подставой, пишет источник. Автор статьи считает, что это является смертельным унижением от Пригожина, на которое тот не сможет адекватно ответить. Уточняется, что хотя к Стрелкову нужно прислушиваться, свой шанс он упустил, который ему предоставлялся в 2014 году.

К травле Игоря подключились другие известные лица. К примеру, командир ополчения Донбасса Игорь Безлер («Бес») считает, что оставление Славянска под руководством Стрелкова в 2014 году является самой большой глупостью, которую можно придумать. Безлер также назвал Игоря Ивановича «тупым и бездарным» человеком в военном плане, обвинив в личной трусости и финансовых махинациях.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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