Названы показанные в комедиях Леонида Гайдая случаи из его жизни

Случаи из жизни легендарного советского кинорежиссера Леонида Гайдая, показанные в его фильмах, перечислил журналист и историк Валерий Бурт.

«Гайдай выдумывал много, однако некоторые эпизоды он брал из своей жизни. К примеру, на экзамене во ВГИКе он читает стихотворение Смелякова "Хорошая девочка Лида". Его декламировал главный герой картины "Операции "Ы"" Шурик, роль которого досталась актеру Александру Демьяненко», — вспоминает журналист.

Сцену из той же киноленты, в которой есть известная фраза «Огласите весь список, пожалуйста!», Леонид Иович также сам не придумал. Во время службы в армии в часть Гайдая прибыли некий офицер, обратившись к солдатам: «Кто пойдет на флот?», «Кто пойдет в артиллерию?» «Кто пойдет в пехоту?», В ответ на вопросы режиссер выкрикивал: «Я!».

«Он хотел пойти на фронт. Сначала офицер терпел, а затем не выдержал: "Подождите, дайте весь список огласить!"» — добавил Бурт.