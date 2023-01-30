НСН: Шахназаров к 100-летию Гайдая назвал 2 лучших фильма советского режиссера

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей
Михаил Шахназаров решил высказать свое мнение об оскандалившимся народном артисте РФ Дмитрии Назарове. Как отметил журналист, актер меняет свою
Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты
В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные
Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование.
Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят
Пулеметчик Денис Сергеевич Селянин из Первоуральска (Свердловская область) погиб в зоне спецоперации еще перед Новым годом. Тело военнослужащего
Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle