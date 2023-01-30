НСН: Шахназаров к 100-летию Гайдая назвал 2 лучших фильма советского режиссера

Гендиректор концерна «Мосфильм» в своем интервью рассказал о самых любимых кинофильмах легендарного советского режиссера Леонида Гайдая, сравнив его с классиками немого кино. Карен Шахназаров отметил, что маэстро создал целые два великие комедии, которые по-настоящему стали вершиной его запоминающегося творчества.

В числе проектов Гайдая Шахназаров выделил фильма «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». По словам Карена Георгиевича, в картинах покойный юбиляр вдохнул новую жизнь в исчезающий нынче жанр эксцентрической комедии, мастером которого является Чарли Чаплин. Для него эти две ленты наиболее значимые.

Также кинопродюсер и сценарист добавил, что по всей стране сегодня при участии «Мосфильма» проводят ретроспективные показы проектов Леонида Гайдая, а его главные кинопроизведения уже оцифрованы.