НТВ: Балерина Анастасия Волочкова может навсегда стать инвалидом из-за проблем с суставами

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова может из-за имеющихся проблем с суставами и вовсе стать инвалидом. Об этом сама танцовщица поведала в передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Экс-прима Большого театра только недавно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах. Только вот отдохнуть знаменитости не удалось. Виной испорченного отпуска стали сильные боли в тазобедренном суставе. Из-за них Настя еле передвигалась. Вернувшись в Москву домой, Волочкова обратилась к врачам, которые ей сказали, что потребуется срочное лечение, иначе она может до конца жизни стать инвалидом.

"Эти суставы, связки, кости перетружены, сейчас только дали о себе знать. Какая-то третья степень. Не знаю, сейчас не могу произнести, ведь не помню, как это называется", - написала она.

Но прислушиваться к советам докторов и выполнять рекомендации звезда балета не торопится. Она надеется, что недуг вскоре самостоятельно пройдет.