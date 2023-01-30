Олег Газманов получил грант на 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен

Народный артист России Олег Газманов стал художественным руководителем нового проекта по созданию интернет-базы патриотических композиций. В президентском фонде культурных инициатив на это выделили грант на сумму 17 млн рублей, пишет «Газета.ру».

«У нас нет единой медиа-площадки, нет ни одной музыкальной радиостанции или канала, где есть песни, которые нужны сегодня. Прекрасные голоса есть, а композиций нет. А где взять их? Я на всех их не напишу», — высказался Олег Газманов.

Как добавил артист, он хочет составить базу патриотических хитов. В августе объявят номинантов конкурса для создания патриотических треков, а в конце лета пройдет большой гала-концерт.

Добавим, что в президентском фонде одобрили грант на 2023 год, но на официальном сайте аналогичное мероприятие запланировано на 2024 год.