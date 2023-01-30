Певица Ольга Бузова покинула РФ на самолете

Поющая телеведущая РФ Ольга Бузова покинула улетела из страны. В своем микроблоге звезда поделилась кадрами из аэропорта и самолета.

Как сообщила поклонникам знаменитость, она покидает Россию надолго. Правда, экс-ведущая проекта Дом-2 решила поинтриговать подписчиков и предложила им самим угадать, куда именно направляется.

Ольга дала единственную подсказку: она летит не на отдых. Бузова добавила, что перелет будет с пересадками и очень долгим.

«Улетаю из Москвы надолго, уже скучаю. Держите кулачки. Поскольку никогда не сижу без дела, то лечу не просто так. Готовлю много интересного весной», — призналась она.

Фанаты принялись гадать, что возможно певица направляется в Кейптаун для съемок нового сезона «Звезд в Африке», который выходит на канале ТНТ.