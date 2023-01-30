«Получала копейки и ничего не ела»: как сейчас живет «жрица любви», сыгравшая в «Бриллиантовой руке»

Юную Вику Островскую случайно увидела ассистентка режиссера, взяла ее телефон и предложив прийти на кастинг. Войдя в помещение для проб, Гайдай сказал: «подходит, берем».
Оказалось, что после выхода картины «жрица любви» не получила всесоюзной славы. В итоге она решила заняться спортом. Виктория много лет преподает суставную гимнастику. Ее ролики активно публикуют в Сети. Актриса считает себя счастливой женщиной, поскольку состоялась как мать, бабушка, прабабушка.
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