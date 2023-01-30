«Предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты»: Пригожин назвал условие для общения с журналистами Bloomberg

Евгений Пригожин предложил американским журналистам не присылать ему вопросы, явно направленные на провокацию. Он предложил выработать приемлемый для обеих сторон формат общения – по принципу «обвинение и защита».

Журналисты издания Bloomberg News обратились к бизнесмену с просьбой ответить на вопросы о деятельности ЧВК «Вагнер» в ряде африканских стран.

Заданные вопросы, по мнению бизнесмена, были составлены с целью написать порочащий материал о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке.

«Однако если у вас будет спикер с достойной репутацией, то я готов ответить на самые неудобные, на ваш взгляд, вопросы. Поскольку 26 января 2023 года США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией, предлагаю установить форму диалога в виде обвинения и защиты. Вы – обвинитель, а я – адвокат. Жду ваших обвинений по абсолютно конкретным случаям», - публикует ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» .

В заключение бизнесмен оставил за собой право через Bloomberg News задавать вопросы правительству США.

Ранее Пригожин заявлял, что Вашингтон никогда не сможет вынудить ЧВК «Вагнер» уйти из Африки. При этом он обратил внимание, что у «музыкантов» есть враги и серьезнее – такие как чиновники, бюрократия и коррупция.