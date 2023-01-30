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Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах

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Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах
В России
Фото из открытых источников

Реклама телеграм-канала мэра Екатеринбурга Александра Орлова появилась в эротических пабликах. Это может объясняться двумя версиями — либо администрация случайно закупила посты в таких каналах, либо речь идет о черном пиаре со стороны оппонентов.

В Telegram обнаружено как минимум три рекламных интеграции в сообществах с контентом эротического характера. Все они вели на аккаунт Орлова.

Стоит отметить, что после выявления факта размещения по требованию заказчика все публикации были удалены.

В последнее время мэр Екатеринбурга систематически попадает в репутационные скандалы. Например, недавно сообщалось, что Александр Орлов может использовать свое служебное положение для того, чтобы оказывать поддержку лицам, дискредитирующим ВС РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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