Рекламу телеграм-канала мэра Екатеринбурга Орлова обнаружили в эротических пабликах

Реклама телеграм-канала мэра Екатеринбурга Александра Орлова появилась в эротических пабликах. Это может объясняться двумя версиями — либо администрация случайно закупила посты в таких каналах, либо речь идет о черном пиаре со стороны оппонентов.

В Telegram обнаружено как минимум три рекламных интеграции в сообществах с контентом эротического характера. Все они вели на аккаунт Орлова.



Стоит отметить, что после выявления факта размещения по требованию заказчика все публикации были удалены.

В последнее время мэр Екатеринбурга систематически попадает в репутационные скандалы. Например, недавно сообщалось , что Александр Орлов может использовать свое служебное положение для того, чтобы оказывать поддержку лицам, дискредитирующим ВС РФ.