РИА Новости: за что режиссеру Леониду Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог

Леонид Иович Гайдай строго придерживался законов кинокомедии, при этом говорил на своем художественном языке. Он является создаем ярких и популярных персонажей, раскрывшим сатирические таланты известных советских актеров. Сегодня исполняется сто лет с дня рождения режиссера, но его творчество до сих пор не устарело, пишет РИА Новости.

Одну с первых картин режиссера— «Жених из другого мира» — безжалостно вырезали цензорами. Сатирическая комедия по сути была превращена в короткометражную ленту. Министерство культуры новичка решило отстранить на несколько лет от работы.

Но Иван Пырьев пригласил его на съемки короткометражного фильма «Быть серьезным». Леонид Иович решил снять каскадерскую картину. Так родилась знаменитая всем троица: дурак, опытный, трус. В итоге героями стали Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, которых зрители отождествили их с героями.

«Веселая троицу снимали» во всех гайдайских комедиях 60-х годов (кроме «Бриллиантовой руки»). Более того, снимали их другие кинорежиссеры, Эльдар Рязанов в том числе. Они попали в мультфильм «Бременские музыканты». «Кавказская пленница» стала последним для гайдайской троицы. Моргунов, который отличался непростым характером, поссорился с режиссером, а Леонид Иович никогда больше его снимал.

Напоследок стоит сказать, что Гайдай всегда строго следовал законам комедии, которые не менялись с 20-х и 30-х годов. Он всегда аккуратно цитировал западные проекты, недоступные широкой общественности.